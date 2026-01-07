俳優やグラビアアイドルとして活動する菊地姫奈さんは1月6日、自身のInstagramを更新。美脚を披露しました。【写真】菊地姫奈の美脚「大人っぽさの中に可愛らしさあって、素敵」「冬でもミニがはきたい…！今季トレンドのミニボトムを、寒い季節でも可愛くはきこなすスタイリングを紹介してます」とつづり、自身の写真を1枚載せている菊地さん。ミニ丈のスカートをはき、長い脚を出した姿です。菊地さんは椅子に座っていますが、そ