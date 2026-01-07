6日、三重県の一見知事は年頭あいさつで、県政150周年を迎える今年、人口減少や南海トラフ地震への対策などに引き続き力を入れていくと話しました。県庁の講堂で行われた知事の年頭あいさつには副知事をはじめとする幹部職員約250人が出席しました。一見知事は、まず去年を振り返り、大阪・関西万博の三重県ブースや全国豊かな海づくり大会が成功したことをあげたほか、子ども条例、虐待防止条例の改正など県が条例作成の能力を取