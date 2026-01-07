東広島市で住宅１軒が全焼する火事があり、１人が心肺停止の状態で見つかりました。 ７日午前８時すぎ、東広島市志和町別府で付近に住む人などから「窓から煙と炎が見えている」と通報が相次ぎました。 消防によりますと、消防車など９台が出動し、木造２階建ての住宅が全焼しました。 この家には４人が暮らして、３人とは連絡が取れましたが、８０代の女性１人とは連絡が取れていないということです。 消防によりますと、１人