公金を着服したとして2025年12月に懲戒免職となった静岡県掛川市の元職員が、所属していた掛川市消防団の運営費約348万円を着服していたことが分かり、掛川市消防団はこの元職員を懲戒処分にした2026年1月6日に発表しました。 掛川市消防によりますと、この元職員（34）は、2025年度から消防団の分団長として地区協力金と分団運営交付金（公金）の管理をしていましたが、2025年4月から9月までの間に約348万円を着服していたという