千原ジュニア（51）、ケンドーコバヤシ（53）が6日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分、関西ローカル）に出演。ChatGPTに感心も、不要な一文にツッコミを入れた。ジュニアは若いころ、兄せいじがアルバイトしていた喫茶店に入り浸っていた女性と今も仲がよく、その女性が先日、息子を連れて、ジュニアのライブを見にきたという。ライブ後、親子も交え、芸人仲間とともに食事。女性の息子から「ジュ