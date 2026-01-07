カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」初日（６日＝日本時間７日）の女子で、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが黒星スタートとなった。１次リーグ初戦では中部電力との日本勢対決が実現。前半の４エンド（Ｅ）を３―２で折り返すも、第６Ｅに２点を奪われる。第７Ｅに同点としたが、第８Ｅに勝ち越し点を喫し、４―５で敗戦。