余ったカレー、次の日はどう食べる？カレーと半熟卵を食パンで包んで焼けば、とろ〜りホットサンドに早変わり。手作りでもレトルトでもOK。焼き目の香ばしさと、とろけるようなあつあつのルーで、いつものカレーが別ものに。卵は迷わず半熟が正解です！『半熟卵とカレーのとろ〜りホットサンド』のレシピ材料（2人分）食パン（8枚切り）……4枚 市販のレトルトカレー……1パック 卵……2個 バター……20g作り方（1）小鍋に熱湯を沸