お笑いコンビ・エバースが、1月7日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。昨年のM-1グランプリ決勝1本目を1位通過した際、「賞金1000万円がちらついた？」との質問に答えた。M-1グランプリで2年連続決勝進出、ABCお笑いグランプリ2025優勝など、勢いに乗っているエバースが、番組のインタビューに対応。原田葵アナから「去年のM-1では期待通り1位通過で1本目を終えましたけど、賞金の1000万円がちらつい