１週間で新脂肪肝を撃退 最強の代謝力を手に入れる新プログラム 実は、新脂肪肝になってしまう原因ははっきりしています。それさえ意識すれば簡単に新脂肪肝を改善できます。 「生きているだけでやせる体」になるために意識したい場所 【プログラム１】やせていく体をつくる！新脂肪肝（MASLD）を治す １．食前の「酢大さじ1」２．食前の「高カカオチョコレート」３．たんぱく質ファースト！４．い