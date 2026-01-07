東京時間10:08現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.36（-0.77-1.35%） ベネズエラ産原油の米国への供給に関するトランプ大統領発言もあり、原油安。一時５５．７６ドルを付けた。１２月１７日以来の安値圏