東京時間10:08現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23208.00（+58.00+0.25%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4498.20（+2.10+0.05%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 地政学リスク意識しNY市場で金先が上昇。東京金もプラス圏