12月26日、株式会社タイトーが全国のアミューズメント施設で新ぬいぐるみブランド「てちぬい」の展開を開始しました。【てちぬい】手のひらサイズの自立できちゃう!?新ぬいぐるみブランドが登場（YouTube）https://youtu.be/cNn5e2v_wT0第1弾として登場したのは「忍たま乱太郎 てちぬいvol.1」で、今後4か月連続で同シリーズのプライズが登場予定となっています。同社MD事業本部 てちぬい企画開発担当の伊藤さんに今後の展開などに