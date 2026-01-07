【新華社ウルムチ1月7日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区タシュクルガン県で7日午前3時17分（日本時間同4時17分）、マグニチュード（M）5.2の地震があった。震源は北緯37.58度、東経74.93度で、深さは10キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。