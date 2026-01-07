FC町田ゼルビアは7日、東京都町田市の三輪緑山ベースで今年初練習を行い、来月から6月までの特別大会「百年構想リーグ」に向けて始動した。全体練習前には黒田剛監督（55）が、見学へ訪れたファンとサポータへ「新年、明けましておめでとうございます」とあいさうし、「昨年はリーグで紆余曲折(うよきょくせつ)、様々なことも起こり、苦しんだ時期もありましたけど、最後の天皇杯(制覇)で1年間が報われたシーズンになりました