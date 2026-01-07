【週刊少年マガジン 2026年6号】 1月7日 発売 価格：400円 画像はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年6号」を本日1月7日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号では、「真夜中ハートチューン」が表紙と巻頭カラーに登場。今週放送開始のTVアニメ最新情報が掲載され