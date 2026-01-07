エービーシー・マートが続伸している。６日の取引終了後に発表した２５年１２月度売上高で、既存店売上高は前年同月比０．４％減と１０カ月ぶりに前年実績を下回ったものの、曜日並びの影響もあって想定内との見方が強いようだ。 前年よりも日曜日が１日少ない影響があったほか、月半ばまで天候不良のため客数が鈍化したことなどが響いたという。ただし、月後半からのクリスマス商戦や年末セӦ