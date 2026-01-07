７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円６４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安となっている。 ６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６５銭前後と前日に比べ３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日発表された２５年１２月のドイツ消費者物価指数（ＣＰＩ）がインフレ鈍化を示したことを受け、対ユーロでのドル買