ミズノが大幅高で５日続伸している。今年は２月にミラノ・コルティナ冬季オリンピック、３月にワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）、６～７月にＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）と大型スポーツイベントが目白押しなことから、スポーツ関連として注目されているほか、この日はカンボジア・プノンペンに同国初となる子会社「ミズノスポーツカンボジア」を設立し、６月に