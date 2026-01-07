12月18日に日米同時公開される『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の新映像が公開された。 参考：『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』新映像公開“ソー”クリス・ヘムズワースが父に祈る 本作は、全世界歴代興行収入第1位（約28億ドル／約4200億円 ※1ドル＝150円計算）を記録した『アベンジャーズ／エンドゲーム』に続く『アベンジャーズ』シリーズ最新作。