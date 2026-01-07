2025年は「最も暑い夏」と言われました。また野菜やコメの価格が高騰し、食料品の値上げが続くなど、物価高の傾向も定着した感があります。果たして今年はどんな一年になるのでしょうか？天候・野菜・コメについて、専門家などの予想をまとめました。■春は早めに気温上昇…花粉量は？森圭介アナウンサー「今年は暑いのか、寒いのか。野菜は安いのか、高いのか。そしてお米の値段はどうなるのか。天候・野菜・コメの3点について