乃木坂46の筒井あやめ（21）が7日までに自身のインスタグラムを更新。正月旅の浴衣姿を投稿した。自身のインスタグラムで「お正月のんびりしていました」とつづり始めた。「今年も沢山笑って健康的なご飯を食べます」と旅館での浴衣姿を投稿した。ファンからは「雰囲気に合ってる」「首がキレイだから、和服もめちゃくちゃ似合う」「可愛すぎる」「美しいって言葉が似合う」などの声が上がった。