元モーニング娘。の辻希美が７日、フジテレビ系「ノンストップ！」にＶＴＲ出演。今年達成したい目標を掲げた。辻は昨年、５人目の子となる次女の夢空ちゃんを出産。「ずっとご飯を作ってる。学校の手紙が多い。一生靴下を洗っている。タオルもずっと洗っている。全部が多い」と大家族ならではのあるあるを紹介。５人の育児で分かったことは「人と比べないこと」だといい、「５人育てて誰も同じ子育てをした子がいなかった。