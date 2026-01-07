2026年1月6日から9日にかけてアメリカのラスベガスで開催されている家電見本市「CES 2026」で、Samsungが新型の折りたたみ式OLED(有機EL)ディスプレイパネルを展示したと報じられています。折りたたみ式パネルにはどうしても折り目が残ってしまう問題がありますが、Samsungが展示した新型パネルは開いても折り目がほとんど残らないのが特徴です。Samsung showcases Galaxy Z Fold 8's crease-less foldable OLED panel - SamMobile