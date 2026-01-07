トスメディカル株式会社が提供する医療機関向け紹介予約システム「e連携」。紹介元医療機関の利便性向上を目的に、予約ページのデザインおよびインターフェースが全面リニューアルされました。スマートフォン・タブレットからの利用に最適化されたレスポンシブデザインを採用し、操作性が大幅に向上しています。 トスメディカル「e連携」 提供開始日：2025年11月1日以降順次URL： https://e-renkei.jp/ 今回