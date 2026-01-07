人財企画から、茨城労働局の受託事業として実施される就職支援イベントの情報が到着。2026年2月9日(月)から水戸市と土浦市にて、「合同企業説明会」および「学び直しワークショップ」が順次開催されます。 人財企画「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」 開催時期：2026年2月9日(月)〜2月15日(日)会場：水戸市民会館、茨城県県南生涯学習センター ほか参加費：無料(服装自由／履歴書不要)参加対象：茨城県