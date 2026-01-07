7日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日比30銭円安ドル高の1ドル＝156円62〜63銭。ユーロは24銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円10〜15銭。前日に米長期金利が上昇したことを受けて、日米の金利差を意識した円売りドル買いが先行した。市場では「157円を急激に超えてくれば、政府・日銀による為替介入が意識される可能性がある」（外為ブローカー）との声があった。