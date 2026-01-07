ベネズエラ情勢をめぐりG7＝主要7か国の外相が電話で会談し、緊密な意思疎通を行い、連携していくことで一致しました。アメリカからは今後の見通しについて説明があったということです。G7外相による電話会談は、日本時間の7日午前4時からおよそ45分間にわたっておこなわれました。会談で、茂木外務大臣は「一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることが重要だ」と述べたうえで、「自由、民主主義、法の支配といった基