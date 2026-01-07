ヴィッセル神戸は7日、FC町田ゼルビアより期限付き移籍加入していたブラジル人FWエリキが、2025シーズンをもって期限付き移籍期間が満了となることを発表した。現在31歳のエリキは、ゴイアスやパルメイラス、アトレチコ･ミネイロ、ボタフォゴと母国クラブを渡り歩き、2019年8月に横浜F・マリノスへと期限付き移籍で加入した。シーズン後半戦の加入ながら即座に主力として活躍し、明治安田生命J1リーグ12試合の出場で8ゴールを