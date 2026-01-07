阪神の新人合同自主トレが７日に初日を迎えるにあたり、ＳＧＬスタジアムには早朝から虎党が列を作った。９時３０分ごろの開門に合わせ、ファンは続々と入場。バックネット裏の席はすぐに埋まった。ＳＧＬでの新人合同自主トレは初めてで、初日や週末などの指定日に内野スタンドの一部を無料開放する予定。今年はドラフト１位の立石（創価大）に注目が集まっており、多くのファンが詰めかけた。大物が熱気に包まれそうだ。