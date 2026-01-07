米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したことに対して、多く国から非難や懸念の声が上がっている。統計データ分析家の本川裕さんは「ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ攻撃に続く軍事作戦による現状変更を行ったものであり、世界は硝煙のただよう時代へと突入した感がある」という――。■硝煙ただよう世界情勢本年1月の米国陸軍特殊部隊によるベネズエラのマドゥロ大統領夫妻の拘束、米国への強制送付、さらに米国ト