アヤックスに鉄壁日本人コンビ誕生！今年6月11日、いよいよ北中米W杯が開幕する。2度目のW杯出場を目指す板倉滉は、所属先のアヤックスで日々奮闘中。親友の冨安健洋も加入し、モチベーションがますます高まっている板倉に今の思いを聞く。【グループリーグは「手ごわい組」】W杯イヤーを迎えた。グループリーグの組み合わせも決まったが、率直に手ごわい組だなという印象だ。初戦はオランダ。今、自分がいる国とはいえ、決まった