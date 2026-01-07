姫路濃厚豚骨ラーメン専門店「ラー麺ずんどう屋」は、2026年1月13日（火）から期間限定で、新商品「濃厚豚骨Evolution（エボリューション）」の販売を開始する。2002年4月4日、兵庫県にある城下町・姫路市で誕生した「ラー麺ずんどう屋」。現在、国内108店舗、中国・上海に5店舗を展開している（2026年1月6日時点）。一日で最大800人以上が来店することもあるなど、連日多くの利用客が訪れている。今回登場する「濃厚豚骨Evolution