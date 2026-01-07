タリーズコーヒージャパンは1月9日（金）より、バレンタインシーズン限定商品を発売する。チョコレートとの相性を考えてブレンドした季節限定コーヒーに加え、手軽に楽しめるシングルサーブやオリジナルグッズもラインナップする。〈バレンタインシーズン限定コーヒー〉◆「タリーズロマンスロースト」1,650円／200gチョコレートとの相性を考えブレンドした、バレンタインシーズンにぴったりのコーヒー。深めの焙煎により、ダーク