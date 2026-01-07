６日、マーティン首相（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京1月7日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は6日午後、中国を公式訪問したアイルランドのマーティン首相と北京の人民大会堂で会談した。６日、李強総理とマーティン首相の会談の様子。（北京＝新華社記者／翟健嵐）