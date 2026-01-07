愛を祝う季節に向けて、心を惹きつける限定フレグランスがグッチ ビューティから登場します。自分らしい幸せや多様な愛のかたちを香りで表現する「グッチ ギルティ ラブ エディション」は、毎年注目を集めるバレンタインシーズンの特別な存在。カラー、香り、世界観すべてに想いが込められた2本は、纏う人の個性を引き立て、日常に少しの高揚感を添えてくれます♡ ボーダーレスな愛を香りで表