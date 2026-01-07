女優の高橋ひかる（24）が7日までに自身のインスタグラムを更新。中山競馬場での振り袖姿を投稿した。自身のインスタグラムで「中山金杯でプレゼンターを務めさせていただきました。競馬場デビュー」と題して投稿。「初めて見る光景に終始大興奮でした！」と華やかな振り袖姿を公開した。最後に「今年一年も皆さんにたくさん良いことが訪れますように」と締めた。ネットでは「可愛い」「美しいですね〜」「大和撫子」「