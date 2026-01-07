タレントいとうあさこ（55）が、6日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。子どものころの恐怖体験を話した。今回のテーマは「子離れ」。いとうは小学生の時、近藤真彦の大ファンだったという。ある日「マッチさんのポスターを抱いて、1人で踊っているところを親に見られた」と話した。その後、「心配だったんでしょうね。寝ていたら、ここで（耳元で）声がするな、って。目を開けたら…」。