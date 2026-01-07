昨年、阪神・藤川監督は球団史上初となる監督就任初年度でのリーグ優勝を成し遂げた。ＮＰＢ史上最速となる９月７日に宙に舞い、２位・巨人に１３ゲーム差をつける独走Ｖだった。２リーグ制以降、球団初となるリーグ連覇に挑む今季、多くの野球評論家の見立ては阪神のリーグ連覇が圧倒的多数を占めるが、果たして予想通りの結末となるのだろうか。思い返せば、岡田彰布前監督がチームを率い、２位の広島に１１・５ゲームの大