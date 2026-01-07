英数学館の藤本勇太投手（３年）がデイリースポーツの取材に応じ、４年後にドラフト１位でプロ入りする夢を明かした。最速１４９キロを誇り、昨夏は１２球団のスカウトから注目を浴びた右腕。広島大会敗退後にプロ志望届の提出を明言していたが、その後、進路を熟考し、東海大への進学を決断。その背景にあった心境の変化や、今後の夢について語った。逸材が選んだのは進学の道だった。１２月下旬まで英数学館のグラウンドでト