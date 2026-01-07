ベネズエラの検事総長は、国際法に違反しているなどとしてアメリカに対し拘束したマドゥロ大統領を解放するよう求めました。ベネズエラサーブ検事総長「大統領夫妻が即時釈放されるよう、強く求めます。今回の拘束は完全に違法であり、国際法違反にも国際規約にも違反しています」ロイター通信などによりますと、ベネズエラのサーブ検事総長は6日、会見を行い、マドゥロ大統領の拘束は国際法に違反するうえ国家元首としての免責