消費者物価指数（11月）09:30 結果3.4% 予想3.6%前回3.8%（前年比) 結果0.0% 予想N/A前回0.0%（前月比) 結果3.2% 予想3.2%前回3.3%（トリム平均・前年比) 結果0.3% 予想N/A前回0.3%（トリム平均・前月比)