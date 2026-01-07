豪CPIは総合の伸びがやや弱めで豪ドル軟調＝東京為替 ９時半に発表された１１月の豪CPIは総合の前年比が予想を下回り、豪ドルは対ドルで０．６７３５前後から０．６７１０台まで下げる場面が見られた。最も重要視されるトリム平均は１０月から鈍化も予想通りの水準で豪ドル売りは限定的。対円でも１０７円５０銭台から１０７円２０銭台まで下げたが、安値から少し反発。 AUDJPY105.37AUDUSD 0.6726