◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（６日、オーストリア・ビショフスホーフェン）伝統のジャンプ週間最終戦を兼ねた個人第１５戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４２メートル）が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２９９・６点で３位に入った。これで今季２度の勝利を含め、６度目の表彰台に立った。１回目に１３７メートルを飛び２位。２回目は１３８メートルと飛距離を伸ばしたものの、順位を１つ落とした。４日に初優勝