６日、李在明大統領（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京1月7日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は6日午前、国賓として訪中した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と北京の釣魚台国賓館で会談した。６日、李在明大統領と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）