アルピニスト野口健氏（52）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されている、高校生らしき生徒と教師の動画に言及した。SNS上では、教室で数人の生徒が年配の教師に対し、暴言を吐きながら机などを投げる様子をとらえた動画が拡散されている。野口氏はこの動画を引用し、「やれやれ。僕が教師なら、まあ一発を入れるでしょうね。それでクビかな」とつづるとともに、「教師には過酷だ。こんな学校ばかりではないと思い