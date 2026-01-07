【サンパウロ共同】ベネズエラ軍は交流サイト（SNS）で、3日の米軍による攻撃で24人が死亡したと公表した。投稿は5日付で死者数を発表したのは初。キューバ政府はベネズエラの要請で軍や内務省から派遣した32人が死亡したとしており、両国の公式発表の死者数は計56人に上った。AP通信などが6日報じた。ただ民間人の犠牲者は含まれておらず、米メディアは死者数は80人に上ると報じている。APによると米国側は兵士7人が負傷し、