【山田美保子のミホコは見ていた！】年末年始に放送された特番の視聴率が発表され、「ミュージックステーションＳＵＰＥＲＬＩＶＥ２０２５」（テレビ朝日系）や、「第６７回輝く！日本レコード大賞」（ＴＢＳ系）、そして瞬間最高世帯視聴率が５年ぶりに４０％を突破した「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」など大型歌番組が高視聴率を記録した。その前には二部構成で放送された「２０２５ＦＮＳ歌謡祭」（フジテレビ系）