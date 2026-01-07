藤商事が続伸している。６日の取引終了後、保有するサン電子株式の一部を売却したのに伴い、２６年３月期第３四半期に投資有価証券売却益１７億２１００万円を特別利益として計上すると発表したことが好感されている。同件によるサン電子との資本・業務提携の内容・方針などへの影響はないという。なお、通期業績予想への影響はその他の要因を含めて精査中としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む