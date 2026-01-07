薬王堂ホールディングスは大幅反落している。６日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（２５年３～１１月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を従来予想の１６８２億円から１６３９億３００万円（前期比７．９％増）、営業利益予想を５７億５０００万円から５１億５５００万円（同６．０％減）に引き下げた。各利益は増益予想から一転して減益を見込んでおり、業況を嫌気し