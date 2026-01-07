7日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝156円62銭前後と、前日午後5時時点に比べ29銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円12銭前後と23銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース